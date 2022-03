Putin nega que Rússia tenha bombardeado cidades ucranianas

O presidente russo Vladimir Putin negou nesta sexta-feira (4) que as tropas russas tenham bombardeado Kiev e outras cidades da Ucrânia e classificou essas acusações como "falsidades grosseiras".



"As informações sobre o suposto bombardeio de Kiev e de outras grandes cidades são falsidades grosseiras e propagandísticas", disse Putin em uma conversa telefônica com o chefe do governo alemão Olaf Scholz, informou o Kremlin em um comunicado.



Além disso, submeteu o diálogo com a Ucrânia à aceitação de "todas as exigências russas".



Putin "confirmou que a Rússia está aberta ao diálogo com o lado ucraniano e com todos aqueles que querem a paz na Ucrânia. Mas com a condição de que todas as exigências russas sejam atendidas", disse o Kremlin em comunicado.



As demandas incluem o status neutro e não nuclear da Ucrânia, sua "desnazificação", o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia e a "soberania" dos separatistas nos territórios do leste da Ucrânia.



Segundo o Kremlin, Putin disse esperar que "os representantes de Kiev tomem uma posição razoável e construtiva na terceira rodada de negociações".



A próxima reunião das delegações russa e ucraniana está marcada para o fim de semana, segundo um dos negociadores de Kiev.