Bombardeios russos deixaram 47 mortos em Chernihiv, segundo novo balanço

As autoridades regionais indicaram nesta sexta-feira (4) um novo balanço de 47 mortos durante os bombardeios russos de ontem na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia.



"De acordo com os relatórios detalhados de instituições médicas, ontem, 3 de março, um bombardeio da aviação russa no território de Chernihiv deixou 47 mortos: 38 homens e nove mulheres. Dezoito pessoas foram resgatadas", indicaram no Facebook as autoridades da região.



Os serviços de resgate informaram na quinta-feira que os bombardeios haviam deixado 33 mortos.



A Ucrânia acusa o exército russo de ter atacado uma área residencial na quinta-feira em Chernihiv, cidade situada ao norte Kiev e perto da fronteira com Belarus.



