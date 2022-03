Guerra na Ucrânia segue turbinando preços do gás e do petróleo

Os preços do petróleo subiram novamente nesta sexta-feira (4) e os preços do gás atingiram recordes na Europa, em meio a preocupações com o fornecimento de energia da Rússia devido às sanções impostas pela invasão da Ucrânia.



O petróleo americano Western Texas Intermediate (WTI), listado em Nova York, era negociado a 113,36 dólares por barril às 15:20h GMT (12:20h Bras), uma alta de 5,24%.



Do outro lado do atlântico, o Brent do Mar do Norte, petróleo de referência na Europa, ganhou 4,72%, e subiu para 115,67 dólares, depois de ter oscilado em torno da barreira dos 120 dólares na quinta-feira.



Por enquanto, as sanções econômicas ocidentais preservaram o setor de energia da Rússia, mas os compradores estão se distanciando por medo de novas medidas.



O medo de interrupções nas exportações da Rússia, que fornece 40% das importações de gás da Europa, fez com que o gás de referência do mercado europeu, o holandês TTF, atingisse o recorde de 213,895 euros por (MWh).