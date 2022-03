Invasão russa empurra famílias para o centro da Ucrânia

Na cidade de Volnovakha, no leste da Ucrânia, um bombardeio atingiu o prédio de apartamentos de Viktor e Natalya, que fugiram para Dnipro com seus três filhos em busca de refúgio.



Depois de chegar a esta cidade no centro do país, localizada às margens do rio Dnieper, a família encontrou abrigo em uma creche chamada Banana Club.



Todos dormem juntos em um quarto, ao lado de desenhos de baleias e ursinhos de pelúcia. As crianças têm entre dois e 14 anos e há também outros três membros da família.



Dnipro tornou-se um refúgio relativamente seguro, com menos bombardeios do que outras cidades. Mas as sirenes dos ataques aéreos soam várias vezes ao dia e as tropas russas avançaram para a cidade vizinha de Zaporizhia, 80 km ao sul, onde atacaram e tomaram a maior usina nuclear da Europa.



Na cidade, jardins de infância, lojas e hotéis recebem pessoas que fogem dos intensos combates no leste da Ucrânia.



De acordo com Viktor, Volnovakha, perto da antiga linha de frente da Ucrânia com separatistas apoiados pela Rússia, foi completamente destruída.



Antes de fugir, a família se refugiou por três dias em um porão sem aquecimento e eletricidade junto com 30 vizinhos.



"Os ataques duraram a noite e o dia todo. Dissemos às crianças que eram trovões", diz Viktor, que administrava uma empresa de jardinagem.



- "Nunca poderemos voltar" -



"Nunca poderemos voltar a Volnovakha. Tudo está destruído e não há mais nada lá", acrescenta.



A família quer deixar a Ucrânia e se mudar para outro país da Europa, mas sob as regras de mobilização - já que Viktor está em idade de lutar - eles não podem deixar o país.



Por isso, a família explica que, por enquanto, ele ficará na creche. Não há dados disponíveis sobre o número de deslocados internos desde o início da guerra, mas mais de 1,2 milhão de ucranianos fugiram do país, segundo a ONU.



Vesta Burkina, 31, se ofereceu para coordenar a chegada de deslocados. Ela diz que atualmente há duas famílias e uma mulher solteira no berçário.



No entanto, nesta sexta-feira ela espera a chegada de mais 20 pessoas de Kharkov, a segunda maior cidade da Ucrânia, que está sob bombardeio há dias.



"Muitos ficarão apenas um ou dois dias, mas não têm dinheiro para continuar no oeste da Ucrânia", explica. As forças russas cruzaram a fronteira ucraniana na semana passada.



No norte e no leste, eles encontraram uma resistência ucraniana mais dura do que o esperado.



Mas no sul eles atravessaram a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e conseguiram avançar rapidamente para Zaporizhia e sua usina nuclear.