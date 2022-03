Guia Michelin, a bíblia gastronômica, suspende suas atividades na Rússia

O guia gastronômico francês Michelin, a bíblia do setor, anunciou nesta sexta-feira (4) a suspensão das suas atividades na Rússia em consequência da guerra na Ucrânia.



"Dada a gravidade da crise atual, as equipes do guia Michelin foram levadas a tomar a decisão de suspender todas as atividades de recomendação de restaurantes na Rússia", disse o guia em comunicado.



O Michelin acrescentou que seu guia de restaurantes de Moscou não será atualizado este ano e que "projetos de desenvolvimento na Rússia foram congelados por enquanto".



"De forma alguma essas decisões questionam o talento das equipes e chefs dos 69 restaurantes destacados em outubro passado", disse o comunicado.



COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA