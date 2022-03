Reações pelo mundo após ataque russo a usina nuclear ucraniana

Os tiros de tanques russos contra a usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa, provocaram preocupação e indignação no mundo nesta sexta-feira (4).



- AIEA -



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) pediu o "cessar do uso da força" contra a usina nuclear de Zaporizhzhia e alertou para os riscos de um reator ser atingido.



"É uma situação sem precedentes" e "continua extremamente tensa e difícil", enfatizou o diretor da AIEA, Rafael Grossi, apesar de "os sistemas de segurança dos reatores não terem sido afetados" e os instrumentos de controle dos níveis de radiação estão "totalmente operacionais".



- Otan -



O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, condenou a "irresponsabilidade" da Rússia.



"O ataque a uma usina nuclear mostra a irresponsabilidade desta guerra e a necessidade de acabar com ela", afirmou.



- Ucrânia -



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou Moscou de recorrer ao "terror nuclear" e querer "repetir" a catástrofe de Chernobyl, referindo-se ao acidente nuclear de 1986 naquele país.



"Nenhum outro país, exceto a Rússia, jamais atirou em usinas nucleares. Esta é a primeira vez em nossa história, a primeira vez na história da humanidade. Este Estado terrorista está agora recorrendo ao terror nuclear", disse ele em um vídeo divulgado pela Presidência ucraniana.



- Reino Unido



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, denunciou as "ações irresponsáveis" do presidente russo, Vladimir Putin, que podem "ameaçar diretamente a segurança de toda a Europa" e convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU "nas próximas horas".



Seu ministro da Defesa, Ben Wallace, acusou Putin de "brincar com fogo".



"É incrivelmente perigoso. Não é perigoso apenas para a Ucrânia e os russos, é perigoso para a Europa", completou.



- Itália -



O chefe de Governo italiano, Mario Draghi, condenou "o ataque vil da Rússia à usina nuclear de Zaporizhzhia, um ataque à segurança de todos".



"A União Europeia deve continuar a agir com união e com a maior firmeza, junto com seus aliados, para apoiar a Ucrânia e proteger os cidadãos europeus", afirmou.



- Noruega -



"Um ataque desse tipo é uma loucura", reagiu o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, expressando sua "forte condenação".



A chefe da diplomacia, Anniken Huitfeldt, enfatizou que "é profundamente irresponsável que os combates ocorram perto de instalações desse tipo".



- Greenpeace



A ONG de defesa do Meio Ambiente disse estar "profundamente preocupada" e acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de "correr o risco de uma catástrofe nuclear" depois de ter "lançado uma guerra ilegal contra o povo da Ucrânia".



O Greenpeace pediu um cessar-fogo no local da usina e insistiu que "deve ser a última vez que o Exército russo é visto perto de usinas nucleares na Ucrânia".