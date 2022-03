Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia

O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para esta sexta-feira (4) a pedido da Grã-Bretanha para examinar as consequências do ataque da Rússia à maior central nuclear da Ucrânia, informaram fontes diplomáticas.



A sessão, também solicitada por Estados Unidos, França, Noruega, Irlanda e Albânia, foi convocada a pedido do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, informaram os diplomatas à AFP.



O presidente americano Joe Biden pediu à Rússia o "fim das atividades militares na área" da central nuclear.



Localizada no sul da Ucrânia, Zaporizhzhia é a maior central nuclear da Europa e foi atingida por disparos da artilharia russa, de acordo com os ucranianos. Instalações anexas à central foram afetadas por um incêndio, o que aumentou ainda mais a preocupação dos países ocidentais a respeito da ofensiva russa na Ucrânia.



Nesta sexta-feira, as Forças Armadas russas tomaram o controle da central nuclear. O operador ucraniano da usina informou que o incêndio - que atingiu um laboratório e um local de treinamento - foi controlado e não foi detectado vazamento radioativo.