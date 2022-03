Seis anos de prisão na Suécia para mulher que não 'impediu' seu filho de ser criança-soldado do EI

Uma cidadã sueca que se uniu na Síria à organização Estado Islâmico (EI) foi condenada nesta sexta-feira (4) a seis anos de prisão por ter deixado que seu filho se alistasse como criança-soldado no grupo extremista.



A mulher, de 49 anos, foi condenada por crimes de guerra e violação do direito internacional "por não ter impedido que seu filho, entre seus 12 e 15 anos, fosse recrutado como criança-soldado pelo EI no conflito armado na Síria", afirmou o tribunal de Estocolmo em um comunicado.



O adolescente, que se chamava Joan, morreu durante o conflito em 2017, quando tinha 16 anos.



A mãe "não agiu de forma adequada para impedir" o recrutamento, "nem quis impedi-lo. Ser uma criança-soldado estava dentro de suas convicções", explicou o tribunal.



É a primeira vez que se julga neste país um caso de recrutamento de crianças-soldado (abaixo dos 15 anos, segundo o direito sueco).



A maioria dos suecos ou residentes na Suécia que se uniram ao EI (cerca de 300) não puderam ser perseguidos por associação com organização extremista, já que a lei sueca não previu este crime até depois da onda de saídas para a Síria.



Portanto apenas há condenações e costumam ser por outros crimes.



A primeira mulher condenada na Suécia após ingressar no EI foi em março de 2021, por levar seu filho consigo para o Oriente Médio.