O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmou nesta sexta-feira (4) que a aliança não terá aviões na Ucrânia, descartando assim a criação de uma zona de exclusão aérea neste país, algo que havia sido solicitado pelo governo ucraniano.



"Os aliados concordaram que não devemos ter aviões no espaço aéreo da Ucrânia, nem tropas da Otan no território da Ucrânia", disse Stoltenberg ao final de uma reunião de emergência dos ministros das Relações Exteriores da Otan.