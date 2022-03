Londres pede reunião urgente na ONU após ataque à usina nuclear ucraniana

O governo britânico pediu nesta sexta-feira (4) a convocação de uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas após o ataque pela Rússia a uma usina nuclear na Ucrânia.



"Pedimos uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. Isso é uma ameaça à segurança e à estabilidade europeias. E precisamos que os responsáveis prestem contas", afirmou a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss.



Após o ataque russo, o ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, acusou Putin de "brincar com fogo (...) sem qualquer lógica ou necessidade".



"É incrivelmente perigoso. Não é perigoso apenas para a Ucrânia e os russos, é perigoso para a Europa", acrescentou.



As tropas russas ocuparam nesta sexta-feira a maior usina nuclear da Ucrânia e da Europa, após um ataque que provocou um incêndio sem consequências nos níveis de radioatividade, mas que deixou o mundo paralisado diante do medo de uma nova catástrofe atômica.