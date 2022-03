Explosão em fábrica clandestina de fogos mata 11 na Índia

Uma grande explosão em uma casa que abrigava uma fábrica clandestina de fogos de artifício matou pelo menos 11 pessoas no leste da Índia, anunciaram as autoridades.



A explosão, que ocorreu na noite de quinta-feira, destruiu quatro casas vizinhas e foi ouvida em um raio de 15 quilômetros, explicou o juiz distrital de Bhagalpur, no estado de Bihar.



"Onze pessoas morreram e cinco ficaram feridas", disse Subrat Kumar Sen à AFP.



Escavadeiras e guindastes estavam limpando os escombros, com pouca esperança de encontrar sobreviventes, acrescentou.



A Índia costuma sofrer explosões em fábricas clandestinas de fogos, pois muitas dessas instalações não respeitam as regras básicas de segurança.



Em 2019, 18 pessoas morreram na explosão de uma fábrica no estado de Punjab, no norte do país.