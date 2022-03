A moeda única europeia era negociado abaixo da barreira simbólica de 1,10 dólar por euro pela primeira vez desde maio de 2020, no momento em que os investidores buscam proteção contra as consequências da invasão russa na Ucrânia.



O euro perdia 0,66%, a 1,0992 dólar, às 11h15 GMT (8H15 de Brasília), um nível que não era registrado desde os primeiros meses da pandemia de covid-19, há quase dois anos.



O euro também registrava desvalorização na comparação com outros valores refúgio, como o iene japonês, o franco suíço e o ouro.