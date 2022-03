Ao menos 30 mortos em explosão em mesquita no Paquistão

Ao menos 30 pessoas morreram em um atentado em uma mesquita xiita de Peshawar, noroeste do Paquistão, durante a oração de sexta-feira, informaram fontes médicas.



"Posso confirmar que ao menos 30 pessoas morreram e 56 estão feridas" declarou à AFP Muhamad Asim Khan, porta-voz do hospital Lady Reading de Peshawar.



A mesquita fica em uma rua estreita do bairro de Kosha Risaldar, perto do histórico bazar de Qissa Khwani. A explosão aconteceu poucos minutos antes do início da oração de sexta-feira.



"Estava do lado de fora da mesquita quando vi um homem que atirou contra dois policiais, antes de entrar na mesquita. Poucos segundos mais tarde, ouvi uma grande explosão", declarou à AFP Zahid Khan.



Shiraz Ali, morador de Peshawar, disse que seguia para o local de oração quando viu "um homem vestido de preto atirando contra um policial e depois entrar na mesquita".



Peshawar, a 50 km da fronteira com o Afeganistão, foi cenário de atentados diários durante a primeira metade da década de 2010, mas nos últimos anos a segurança melhorou consideravelmente.