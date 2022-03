China, salva-vidas limitado para a Rússia após sanções

A Rússia conta com a China para mitigar o efeito das sanções internacionais por sua invasão da Ucrânia, mas Pequim não está disposta a fazer muito em nome da amizade, alertam analistas.



Os países ocidentais promulgaram sanções contra Moscou contra seu setor bancário e sua moeda. Vários bancos foram excluídos da plataforma bancária SWIFT, ferramenta essencial das finanças globais para facilitar as transferências.



A China, que se abstém de condenar a intervenção russa e rejeita o termo "invasão", se opõe a quaisquer sanções contra Moscou.



Desde a invasão russa da Crimeia em 2014, e as sanções anteriores contra Moscou, as relações econômicas e políticas China-Rússia foram fortalecidas.



O gigante asiático, um dos líderes mundiais do comércio, tem de longe as maiores reservas cambiais em euros e dólares.



A China "tem os meios financeiros para ajudar a Rússia" e é o único país que pode fazê-lo, diz a economista Paola Subacchi, da Universidade de Londres.



- "Relação digna" -



A amizade sino-russa é "um exemplo de relação digna, onde cada um ajuda e apoia o outro em seu desenvolvimento", estimou no mês passado o presidente russo Vladimir Putin, recebido com grande pompa em Pequim durante os Jogos Olímpicos de Inverno.



Os dois países, que se distanciaram de Washington, tendem a reduzir suas trocas em dólares por medo de possíveis sanções graças à extraterritorialidade do dólar.



"Quando o rublo caiu devido às sanções" ligadas à Crimeia, a China concordou em ser paga em yuan para compensar o aumento das importações em dólares, lembra Subacchi.



Mas Pequim não está disposta a fazer de tudo para ajudar a Rússia a aliviar ou contornar as sanções ocidentais.



O gigante asiático possui seu próprio sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços (CIPS), que funciona exclusivamente em yuan.



"O CIPS pode, em teoria, substituir parcialmente o SWIFT", diz Juuso Kaaresvirta, especialista em relações China-Rússia do Banco da Finlândia.



Mas os bancos chineses "não vão correr o risco" de fazê-lo por medo de se exporem a sanções que os privariam do acesso ao dólar, assegura Kaaresvirta.



Vários bancos públicos estariam, de fato, relutantes em financiar compras de matérias-primas na Rússia, segundo a agência Bloomberg.



Com sede em Pequim, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas (BAII) - que é a resposta da China ao Banco Mundial - suspendeu na quinta-feira suas atividades com a Rússia e Belarus.



- "Salva-vidas" -



Grande parte das exportações russas é de hidrocarbonetos, que a China adquiriu de forma crescente nos últimos anos.



No entanto, as importações chinesas de gás representam apenas uma pequena parte das importações da União Europeia (UE).



No mês passado, Pequim e Moscou fecharam um novo acordo para fornecer 10 bilhões de metros cúbicos de gás natural à China do Extremo Oriente russo. Os pagamentos seriam em euros.



A China e a Rússia têm vários projetos de gasodutos. O primeiro entrou em serviço em 2019. O gigante asiático, sem dúvida, medirá seu apoio à Rússia com "grande prudência", já que a Ucrânia é um dos celeiros de trigo de Pequim, diz Jie Yu, do 'think tank' Chatham House, em Londres.



A China quer evitar as sanções ocidentais, sem "virar as costas" para a Rússia, observa Gary Hufbauer, pesquisador do Peterson Institute for International Economics (PIIE), em Washington.



Logo após a invasão da Ucrânia, a Austrália acusou a China de ser o "salva-vidas" de Moscou por ter suspendido as restrições às suas importações de trigo russo.



Isso foi o produto de um acordo, conhecido desde o início de fevereiro, mas anunciado no dia da invasão, e que permite importações de todas as regiões russas, contra apenas sete antes.



"As coisas vão voltar ao normal", afirma à AFP o analista Chen Long, do gabinete Plenum, dando a entender que Pequim não irá além de outros países.



O analista lembra que "a Alemanha continua comprando gás russo" e se pergunta: "Por essa razão, é o salva-vidas da Rússia?"