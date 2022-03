Os serviços de emergência ucranianos disseram nesta sexta-feira (4) que as tropas russas estão impedindo os bombeiros de acessar o fogo na usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, atingida por um bombardeio.



"O invasor não autoriza as unidades de socorro público ucraniano a começar a extinguir o fogo", afirmaram os serviços de emergência ucranianos em um comunicado publicado em sua página no Facebook, especificando que o acidente afetou um "edifício para treinamento" e que apenas um dos seis reatores do usina estava operacional.