Rússia e Ucrânia vão criar corredores humanitários

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov (E) aperta a mão de negociadores russos na segunda rodada de negociações entre os países (foto: Maxim Guchek/Belta/AFP)





Ucrânia e Rússia concordaram em criar corredores humanitários para evacuar civis, disseram ambas as partes ontem, após uma segunda rodada de negociações no oitavo dia de guerra. “A segunda rodada de negociações acabou. Infelizmente, a Ucrânia ainda não tem os resultados de que precisa. Há apenas decisões sobre a organização de corredores humanitários”, disse o assessor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, no Twitter. “A única coisa que posso dizer é que discutimos em detalhe os aspectos humanitários, pois muitas cidades estão atualmente cercadas” pelas forças russas e há uma "situação dramática de alimentos, remédios e possibilidades de evacuação".





Segundo Podolyak, Moscou e Kiev estabelecerão “corredores humanitários para a evacuação da população civil, assim como para a entrega de medicamentos e alimentos às áreas onde os combates são mais violentos”. Isso inclui “a possibilidade de um cessar-fogo temporário durante o período de evacuação”.





Por sua vez, o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, assinalou que as conversas se concentraram em temas humanitários, militares e na “futura solução política do conflito”. Existe um “entendimento mútuo” sobre “certos pontos”, disse o representante russo, que acrescentou que “o tema principal resolvido hoje (ontem) diz respeito ao resgate de civis que se encontravam na zona de conflito”. “Acredito que isso é um progresso significativo”, opinou Medinsky. As negociações ocorreram na região de Brest, em Belarus, perto da fronteira com a Polônia, e os negociadores acertaram nova rodada de conversações “em breve”.





Sem acordo, as tropas russas, que conseguiram assumir o controle da primeira grande cidade ucraniana desde o início da invasão, intensificaram os bombardeios contra outros centros urbanos. O exército russo entrou nas ruas de Kiev, capital da Ucrânia, na manhã de ontem. Sirenes de emergência voltaram a soar em diversas cidades pelo país, alertando sobre o risco de ataques aéreos. As tropas russas se posicionaram perto de Kiev, capital da Ucrânia. De acordo com o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os russos podem estar preparando uma possível invasão da capital ou enfrentando a crise de falta de suprimentos ou resistência de civis. O governo americano disse que a imensa coluna de veículos militares que seguia para a capital está “parada”.





Pelo ar





Também ontem, um ataque russo à cidade de Chernigov, no Norte da Ucrânia, deixou ao menos 33 mortos e 18 feridos, segundo o governador da região, Vyacheslav Chaus. Segundo ele, o ataque ocorreu na área residencial da cidade, onde há duas escolas. “Os aviões russos também atacaram residências particulares e duas escolas na área de Staraya Podusivka. Os serviços de resgate, que trabalharam na área, afirmam que houve nove mortos e quatro feridos”, explicou.





“Muitos prédios de apartamentos foram danificados, janelas foram quebradas, paredes, telhados, varandas foram danificados, paredes e tetos foram destruídos em alguns lugares. Não há instalações militares nas proximidades. Nas proximidades existem hospitais, várias escolas e jardins de infância, dezenas de arranha-céus”, disse o governador pelo Telegram. Na quarta-feira, o prefeito de Kherson, cidade estrategicamente importante em uma enseada do Mar Negro, com população de quase 300 mil habitantes, informou que as tropas ucranianas não estão mais na cidade e que seus habitantes devem agora cumprir as instruções de “pessoas armadas que vieram para a administração da cidade”.





As tropas russas que avançam a partir da península da Crimeia – anexada por Moscou em 2014 – têm em seu alvo agora o porto de Mariupol. “A única coisa que os russos querem é destruir todos”, lamentou o prefeito de Mariupol, Vadim Boishenko. Se Mariupol cair, a Rússia poderia garantir uma continuidade territorial entre a Crimeia e os territórios separatistas pró-Moscou da região de Donbass (Sudeste). Outro alvo é Khariv, a segunda maior cidade do país, com 1,4 milhão de habitantes, cenário de intensos bombardeios que mataram vários civis, incluindo uma observadora da missão de vigilância da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE). O ataque a Kiev parece estagnado no momento. Fontes do governo americano afirmaram que a imensa coluna de veículos militares que seguia para a capital está “parada” por falta de combustível e mantimentos.





Conversa

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou ontem que a invasão da Ucrânia avança "como planejado", no oitavo dia de operações. Após a queda de Kherson (Sul), a primeira grande cidade tomada pelos russos, Putin não demonstrou vontade de atender ao clamor global pelo fim da guerra, nem se mostrou afetado pelo arsenal de sanções ocidentais. “A operação militar especial está ocorrendo dentro do cronograma, conforme planejado”, disse o presidente na abertura de uma reunião do conselho russo de segurança, acrescentando que suas tropas estão lutando contra "neonazistas" e que "russos e ucranianos são um só povo".





Em uma conversa anterior com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, Putin prometeu continuar sua ofensiva “sem concessões”. Após esse diálogo, Macron concluiu que “o pior ainda está por vir” no conflito na Ucrânia, informou a Presidência francesa. O presidente francês Emmanuel Macron, que conversou também com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que “a guerra na Europa não é mais algo dos livros” e que escolheu “seguir em contato” com o presidente russo. “Nós não estamos em guerra contra a Rússia”, declarou Macron.





A conversa de Macron com Putin durou uma hora e meia, segundo o Palácio do Eliseu. Foi a terceira entre os dois líderes desde o início da invasão da Ucrânia por parte do Exército russo, em 24 de fevereiro. Essa conversa aconteceu “a pedido do presidente Putin”, disse o primeiro-ministro francês, Jean Castex, mais tarde, à televisão TF1. “A situação no terreno é muito desfavorável”, avaliou, acrescentando que “parece que Vladimir Putin se mantém em suas posições, em sua vontade de desmilitarizar a Ucrânia, de rendição da Ucrânia. E isso certamente não é aceitável”. A Rússia exige que a Ucrânia renuncie à sua entrada na Otan e que a Aliança Transatlântica de Defesa se retire de suas fronteiras. A conversa entre Macron e Putin foi anunciada ao vivo pela manhã pelo ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em entrevista coletiva on-line.