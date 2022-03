O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, sobre a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, que pegou fogo nesta sexta-feira (4) após um bombardeio das forças russas.



Biden "acaba de falar com Zelensky" sobre esta usina localizada no centro da Ucrânia, informou um alto funcionário dos EUA.