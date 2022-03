EUA e Reino Unido impõem novas sanções a oligarcas russos

Os Estados Unidos e o Reino Unido adicionaram nesta quinta-feira (3) novos nomes de oligarcas próximos ao Kremlin às suas listas negras, uma medida que visa aumentar a pressão sobre Vladimir Putin para acabar com a guerra "brutal" na Ucrânia, enquanto alguns bilionários russos começam a se distanciar do líder russo.



O presidente dos EUA, Joe Biden, acusou os oligarcas de "encher os bolsos com dinheiro russo enquanto os ucranianos se escondem no metrô para escapar de lançamentos indiscriminados de mísseis". Trata-se de "manter" a "mais forte e mais unida campanha de pressão econômica da história" sobre a Rússia, disse ele.



EUA e Reino Unido decidiram congelar os ativos do bilionário russo nascido no Uzbequistão Alisher Usmanov, cujos contratos comerciais que tinha o clube de futebol inglês Everton foram suspensos, e o ex-vice-primeiro-ministro Igor Shuvalov, chefe do banco de desenvolvimento russo VEB. Ambos tiveram os acesso aos sistemas financeiros britânico e americano bloqueados.



"Vamos atingir os oligarcas e pessoas intimamente associadas ao regime de Putin e sua guerra bárbara. Não vamos parar por aí", afirmou a secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, em um comunicado. "Nosso objetivo é paralisar a economia russa" e sufocar a máquina de guerra de Putin, alertou.



- Famílias -



Do lado americano, as sanções afetam os oligarcas "que continuam a apoiar o presidente Vladimir Putin apesar de sua brutal invasão da Ucrânia", declarou o governo de Joe Biden.



Segundo comunicado da Casa Branca, também foram sancionados Nikolai Tokarev, diretor-executivo da Transfnet, peso-pesado do setor do petróleo e gás; Boris e Arkady Rotenberg, dois irmãos de uma família considerada muito próxima a Putin; Serguei Chemezov, chefe do conglomerado da indústria petrolífera Rostec Defense; Igor Shuvalov, diretor do VEB, o banco de desenvolvimento russo; e Yevgeniy Prigozhin, outro amigo próximo do Kremlin.



Na semana passada, Washington anunciou sanções contra empresários russos, membros do Kremlin e o próprio presidente russo, Vladimir Putin.



As novas medidas incluem os familiares diretos dos sancionados para evitar que eles transfiram suas propriedades a parentes.



Ao mesmo tempo, proíbe-se a entrada nos Estados Unidos de 19 oligarcas russos e 47 familiares destes, detalhou a Casa Branca, sem divulgar nomes.



Esta nova onda de medidas punitivas americanas ocorre em um momento em que vários destes bilionários estão sob pressão ou começam a se distanciar da guerra iniciada por Vladimir Putin na Ucrânia.



A Lukoil, número dois do setor petrolífero russo, pediu nesta quinta-feira a "detenção rápida" do conflito na Ucrânia, tornando-se a primeira grande empresa nacional a opor-se publicamente à invasão.



Roman Abramovich, que até agora escapou das sanções ocidentais, mas está sob pressão por causa de sua proximidade com o presidente russo, colocou o clube de futebol inglês Chelsea à venda, prometendo que os lucros com a venda serão destinados às "vítimas da guerra na Ucrânia".



O presidente Biden prometeu na noite de terça-feira, durante o discurso no Congresso sobre o Estado da União, perseguir os "ganhos mal-intencionados" dos oligarcas russos e se apoderar de seus "iates, apartamentos de luxo e aviões privados".



Em coordenação com seus aliados europeus, Washington criou, assim, na quarta-feira, uma célula de investigadores encarregada de persegui-los e, possivelmente, apreender estes bens de luxo.



"Estes indivíduos enriqueceram às custas dos russos", "e são os encarregados de proporcionar os recursos necessários para apoiar a invasão da Ucrânia por parte de Putin", avaliou o Executivo americano.