Argentina fecha acordo com FMI para refinanciar dívida de US$ 45 bi

O governo da Argentina fechou um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar sua dívida com o organismo de 45 bilhões de dólares através de um novo convênio creditício que será submetido à aprovação do Congresso e deve ser ratificado pela diretoria do FMI.



Ao longo de um ano e meio de negociações árduas, o governo argentino anunciou o envio ao Congresso, nesta quinta-feira (3), do acordo alcançado com a equipe do FMI.



"O novo programa busca continuar gerando condições de estabilidade necessárias para abordar os desafios estruturais existentes e fortalecer as bases para um crescimento sustentado e inclusivo", destacou o Ministério da Economia em um comunicado.



O FMI descreveu o programa como "pragmático e realista, com políticas credíveis para fortalecer a estabilidade macroeconômica", e o objetivo de "lidar com a persistente alta inflação (no país) de forma duradoura, através de uma estratégia multifacetada que envolve uma redução do financiamento monetário do déficit fiscal e um novo quadro para a implementação da política monetária".



A Argentina tem uma inflação anual de mais de 50%, uma das mais altas do mundo.



O acordo preliminar tinha sido anunciado pelo presidente de centro-esquerda Alberto Fernández em 28 de janeiro.



- Redução do déficit -



O acordo, conhecido como de facilidades estendidas, inclui dez revisões trimestrais durante dois anos e meio. Quando aprovado, permitirá reprogramar os vultosos vencimentos da Argentina com o FMI, de 19 bilhões de dólares previstos para este ano e outros 20 bilhões de dólares em 2023, um horizonte que o governo Fernández considera impossível de cumprir.



"O primeiro desembolso será feito após a aprovação do programa por parte da diretoria do FMI. O restante dos desembolsos será feito depois de completada cada revisão", informou o Ministério, ao explicar que o período de repagamento é de 10 anos, com período de graça de quatro anos e meio, razão pela qual a dívida deverá ser paga entre 2026 e 2034.



Com este acordo, a Argentina se compromete a reduzir seu déficit fiscal dos atuais 3% do PIB para 0,9% em 2024.



Um dos pontos mais difíceis da negociação foi a eliminação dos subsídios nas tarifas de serviços públicos, especialmente gás e energia elétrica, que serão feitos proporcionalmente por faixas de renda, segundo a porta-voz presidencial Gabriela Cerruti.



Ilan Golfajn, diretor para as Américas do FMI, se disse confiante no sucesso do acordo "porque se baseia em metas realistas".



"Tem um enfoque pragmático e se trata de um programa que pertence às autoridades. É algo que pode ser cumprido, é realista e produto do aprendizado com experiências anteriores", disse o funcionário durante uma coletiva de imprensa em Washington.



- "Dívida desperdiçada" -



Embora o governo tenha insistido em que o programa com o FMI não afetará a obra pública, nem tampouco implicará em uma reforma trabalhista ou das pensões e aposentadorias, os argentinos desconfiam das receitas do FMI, um organismo com o qual o país assinou cerca de 20 planos desde o retorno da democracia, em 1983.



"Sabemos que este acordo com o Fundo vai gerar cortes em tudo o que for social. O Fundo está pedindo uma estabilidade através de cortes porque a inflação sobe, os salários que recebemos não é suficiente e eles, ainda por cima, estão pedindo mais cortes em subsídios, saúde e educação. O que queremos é que gerem postos de trabalho para podermos prosperar. A dívida contraída foi totalmente desperdiçada", disse Karina Ríos, de 45 anos, em um protesto nesta quinta-feira contra o FMI.



Perto dali, Gabriel Cerpa, um funcionário administrativo de 39 anos, mostrou-se favorável. "Confio neste governo e em que o acordo foi o melhor que se pôde fazer, levando em conta a complexidade", afirmou.



O próprio Fernández tem sido muito crítico ao FMI e esta semana lembrou perante o Congresso que continua aberta uma investigação judicial sobre o acordo de 2018 que visa o ex-presidente liberal Mauricio Macri.



Até agora, o país tinha um acordo stand-by assinado em 2018, durante a presidência anterior de Mauricio Macri, que contemplava pagamentos de 18 bilhões de dólares este ano e outros 19 bilhões de dólares em 2023, um horizonte que o governo atual considera impossível de cumprir.



O Congresso, onde a situação não tem maioria, começará a debater o novo entendimento a partir da segunda-feira e o governo espera que seja aprovado antes de 22 de março, quando está previsto o pagamento de um vencimento de capital de 2,9 bilhões de dólares.



"Vamos tratar de um projeto (de lei) que diz que o programa de refinanciamento da dívida com o FMI está aprovado", disse o deputado governista Carlos Heller, presidente da Comissão de Orçamento, explicando que o texto deve ser aprovado ou rejeitado sem modificação.



A diretoria do FMI analisará o pedido do novo programa depois que o Congresso argentino o aprovar, de acordo com o comunicado do FMI.