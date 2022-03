A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (3), sem conseguir manter o impulso de quarta-feira, devido à falta de avanços para um entendimento nos diálogos entre a Ucrânia e a Rússia, enquanto os preços das matérias-primas disparam.



O Dow Jones recuou 0,29%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,56% e o S&P; 500, 0,53%.



Ucrânia e Rússia concordaram com a criação de corredores humanitários para evacuar os civis, informaram nesta quinta as duas partes ao fim de uma segunda rodada de conversas no oitavo dia de conflito.