França ordena retirar imagem da Virgem Maria por princípio da laicidade

Um município de uma ilha do oeste da França recebeu nesta quinta-feira (3) a ordem judicial de retirar uma estátua da Virgem Maria em nome do princípio da laicidade.



A Justiça administrativa deu um prazo de seis meses para La Flotte-en-Ré, na ilha de Ré, para retirar a estátua do cruzamento onde ela se encontra.



Uma associação local havia levado o tema aos tribunais, pedindo a aplicação da lei francesa de 1905 que proíbe a instalação de monumentos religiosos nos espaços públicos.



A estátua, que durante muito tempo esteve exposta em um jardim particular, foi cedida ao município em 1983.



Após um acidente de trânsito em 2020, que danificou o monumento, o município decidiu restaurá-lo de forma idêntica no cruzamento, ao considerar que era "parte de um patrimônio histórico", segundo o prefeito Jean-Paul Héraudeau.



Contudo, para o tribunal, a estátua constitui "um símbolo principalmente religioso".



Os casos envolvendo a instalação de presépios em prefeituras e de estátuas religiosas em espaços públicos costumam se tornar manchetes na França, onde a laicidade é um tema delicado que produz debates acalorados.