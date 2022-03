Cerca de 7.000 cientistas russos se opõem à invasão da Ucrânia

Quase 7.000 cientistas, matemáticos e acadêmicos russos enviaram nesta quinta-feira(3) uma carta aberta ao presidente Vladimir Putin para protestar "energicamente" contra a guerra na Ucrânia.



"Nós, cientistas e jornalistas científicos que trabalham na Rússia, protestamos energicamente contra a invasão militar da Ucrânia lançada pelo exército russo" há uma semana, escreveram em uma carta publicada pelo site de notícias trv-science.ru.



Os mais de 6.900 signatários da carta enfrentam multas ou penas de prisão sob a legislação aprovada há alguns anos, que permite que as autoridades russas processem qualquer cidadão que critique o governo.



Esta semana, o parlamento russo iniciou discussões sobre um projeto de lei que deve endurecer as sanções contra aqueles que se opõem à guerra na Ucrânia.



"Os valores humanísticos são a base sobre a qual a ciência é construída. Os muitos anos dedicados a consolidar a reputação da Rússia como um importante centro matemático foram completamente frustrados pela agressão militar sem precedentes realizada por nosso país", lamentam os cientistas.



O Congresso Internacional de Matemáticos, a "conferência de matemática mais prestigiosa do mundo", que aconteceria na Rússia em julho, foi cancelado, denunciam.



Em sua opinião, o objetivo de se tornar uma grande nação científica "não pode ser alcançado quando as vidas de nossos colegas mais próximos - cientistas ucranianos - estão em perigo pelo exército russo".



"Estamos convencidos de que nenhum interesse geopolítico pode justificar as mortes e o banho de sangue. A guerra só levará à perda total do nosso país, pelo qual trabalhamos", acrescentaram.