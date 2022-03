Rainha Elizabeth faz 'generosa doação' para ajudar refugiados da Ucrânia

A rainha Elizabeth II da Inglaterra fez uma "generosa doação" a uma coalizão de associações humanitárias, atendendo a pedidos de ajuda para os refugiados que estão fugindo da Ucrânia, disse nesta quinta-feira (3) o Comitê de Emergência para Desastres (DEC, na sigla em inglês).



Este comitê, que inclui 15 ONGs, entre elas a Cruz Vermelha britânica, Oxfam e Save The Children, agradeceu à rainha por "ter realizado uma generosa doação" após seu "apelo humanitário pela Ucrânia". Na mensagem, publicada no Twitter, não foi especificado o valor.



As organizações reunidas no DEC estão atuando na Ucrânia e em países vizinhos para ajudar refugiados e deslocados. O conflito, o pior a eclodir na Europa em décadas, levou mais de um milhão de pessoas a abandonarem suas casas, segundo a ONU.



Embora a família real observe uma estrita neutralidade política, vários de seus membros recentemente deixaram de lado sua discrição habitual para expressar solidariedade com a Ucrânia depois que a Rússia lançou sua invasão ao país.



O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, disse na terça-feira que esta operação militar constitui um ataque "contra a liberdade" e declarou "solidariedade com todos aqueles que resistem a agressões brutais".



Twitter