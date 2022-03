Soprano russa Anna Netrebko cancela shows na Ópera de Nova York pela Ucrânia

A soprano russa Anna Netrebko, criticada por sua suposta complacência com o presidente russo Vladimir Putin, suspendeu sua participação em shows no Metropolitan Opera de Nova York, anunciou a instituição nova-iorquina nesta quinta-feira(3).



O Metropolitan Opera de Nova York disse em nota que "ao não cumprir as condições do Met de repudiar seu apoio oficial a Vladimir Putin travando uma guerra na Ucrânia, a soprano Anna Netrebko se retirou de seus próximos shows no Met".



Ela deixará de participar da ópera "Turandot", de Puccini, prevista para abril e maio, na qual será substituída pela soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska e de "Don Carlo", de Verdi, na próxima temporada, informou a instituição nova-iorquina.



A famosa soprano já havia anunciado na última terça-feira sua ausência dos palcos "até segunda ordem".



"Não é um bom momento para me apresentar e fazer música. Espero que meu público entenda essa decisão", disse a soprano, anunciando sua decisão após uma "reflexão", aludindo à invasão russa da Ucrânia.



A diva russo-austríaca cancelou sua participação na última quarta-feira na Elbe Philharmonic em Hamburgo, adiada para setembro de 2022, e suas apresentações no Scala em Milão e depois em Zurique.



Embora não tenha apoiado abertamente o presidente russo, ela é criticada por posar com a bandeira de rebeldes separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia em dezembro de 2015.



No último domingo, a soprano declarou no Instagram sua "oposição a esta guerra" com a Ucrânia, mas sem criticar os líderes de seu país ou expressar claramente sua solidariedade aos ucranianos.