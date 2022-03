Gigante do petróleo russo Lukoil pede fim da guerra na Ucrânia

A segunda maior empresa de petróleo da Rússia, a Lukoil, pediu nesta quinta-feira (3) para "parar rapidamente" a guerra na Ucrânia, tornando-se a primeira grande empresa do país a se opor à ofensiva de Moscou.



"Defendemos que o conflito armado seja interrompido rapidamente e pedimos sem reservas que seja resolvido por meio de um processo de negociação e por meios diplomáticos", disse o conselho de administração da Lukoil em um comunicado.



A Lukoil está listada na Bolsa de Valores de Londres e não é uma empresa pública, ao contrário de outras grandes empresas do setor de energia russo, como Rosneft e Gazprom.



No quadro das sanções contra a Rússia pela ofensiva na Ucrânia, companhias petrolíferas internacionais como a anglo-holandesa Shell, a britânica BP e a americana ExxonMobil anunciaram que estavam retirando a sua participação nos projetos de extração na Rússia.