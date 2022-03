O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta quinta-feira(3) que quer negociar diretamente com seu colega russo, Vladimir Putin, dizendo que é "a única maneira de parar a guerra" entre a Rússia e a Ucrânia.



"Tenho que falar com Putin [...] porque essa é a única maneira de parar esta guerra", disse Zelensky em entrevista coletiva, declarando-se "aberto" e "disposto a abordar todos os problemas" com Putin.