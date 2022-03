Começam negociações entre Rússia e Ucrânia na fronteira bielorrussa-polonesa

As negociações entre Rússia e Ucrânia na fronteira bielorrussa-polonesa começaram, no oitavo dia da invasão russa - anunciou o conselheiro da Presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak.



"Começamos a discutir com os representantes russos. Os pontos-chave da agenda são um cessar-fogo, um armistício e os corredores humanitários para a retirada de civis das cidades e povoados destruídos, ou bombardeados de maneira constante", disse Podoliak no Twitter, publicando uma foto de membros das duas delegações à mesa de negociações.



Por sua vez, a televisão russa publicou imagens dos membros das duas delegações apertando as mãos, os russos de terno e gravata e os ucranianos em uniforme militar.



Fontes bielorrussas e russas afirmaram que as negociações acontecem na cidade de Belovezhskaya Pushcha, na região bielorrussa de Brest, perto da fronteira com a Polônia.



Para o negociador russo, Vladimir Medinski, essa localização permite a entrada e saída da delegação ucraniana pela Polônia.



A delegação russa coloca três questões na mesa: "o aspecto técnico-militar, o humanitário e internacional, assim como a política", disse Medinski, sem dar mais detalhes.



Na véspera, o representante russo indicou que falariam sobre os pontos necessários para "um cessar-fogo".



A primeira reunião, na segunda-feira, terminou sem avanços concretos, mas as duas partes concordaram em se reunir pela segunda vez.