México evacuou 81 pessoas que fugiram de ataques na Ucrânia

O governo do México evacuou em um avião militar 81 pessoas, entre elas 44 mexicanos, que chegaram à Romênia fugindo da invasão russa na Ucrânia, anunciou o governo nesta quinta-feira (3).



"A operação de resgate instruída pelo presidente (Andrés Manuel) López Obrador está sendo cumprida", afirmou o chanceler mexicano Marcelo Ebrard no Twitter.



"Famílias que estavam em risco de bombardeios em Kiev estarão em breve na Cidade do México", acrescentou Ebrard, embora a chancelaria não tenha detalhado quando o avião chegará na capital mexicana.



A chancelaria informou que viajam 44 mexicanos, 28 cidadãos ucranianos, sete do Equador, um do Peru e um da Austrália.



No voo, onde estão 138 pessoas no total, está também a equipe da chancelaria, do exército mexicano e jornalistas.



López Obrador disse no domingo que nenhum cidadão mexicano permanecerá na zona de conflito entre Ucrânia e Rússia.



A embaixada do México na Ucrânia informou no final de fevereiro que registrou cerca de 225 mexicanos vivendo nesse país, a maioria deles em Kiev.



