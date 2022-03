Ataque russo contra cidade ucraniana de Chernigov deixa nove mortos

Um ataque russo a áreas residenciais, incluindo escolas, na cidade de Chernigov, no norte da Ucrânia, deixou nove mortos e quatro feridos - informou o governador da região, Vyacheslav Chaus, nesta quinta-feira (3).



"Os aviões russos também atacaram residências particulares e duas escolas na área de Staraya Podusivka (em Chernigov). Os serviços de resgate, que estão trabalhando na área, afirmam que houve nove mortos e quatro feridos", relatou o governador Vyacheslav Chaus, em mensagem no aplicativo Telegram.



Depois de conquistarem Kherson, sua primeira grande cidade ucraniana desde o início da invasão, as tropas russas intensificaram seus bombardeios contra outros centros urbanos, forçando mais de um milhão de civis a fugirem de suas casas.



Neste oitavo dia da ofensiva russa, representantes da Ucrânia e da Rússia se reúnem pela segunda vez para negociar um cessar-fogo, em discussões realizadas na fronteira entre Belarus e Polônia.