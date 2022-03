'Deixem-nos trabalhar' na Ucrânia, pede chefe de ajuda humanitária da ONU

"Pelo amor de Deus, protejam os civis" na Ucrânia e "nos deixem fazer nosso trabalho", pediu o responsável pela ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), Martin Griffiths, às partes envolvidas no conflito - especialmente os russos -, em entrevista à AFP nesta quinta-feira (3).



"Agora que temos os recursos para fazer o trabalho, precisamos que as partes em conflito nos permitam fazê-lo e cumpram suas responsabilidades sob o direito internacional humanitário", insistiu Griffiths, que está em Genebra.



Ele elogiou a generosidade dos doadores da ONU, relatando a arrecadação de US$ 1,5 bilhão em ajuda humanitária emergencial do total de US$ 1,7 bilhão solicitado.



De acordo com estimativas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 12 milhões de pessoas na Ucrânia e outros quatro milhões que fugiram para o exterior precisarão de proteção e assistência nos próximos meses.



"Existem prováveis violações do direito internacional humanitário porque há ataques contra infraestrutura civil, o que é proibido por lei, e há problemas com o movimento de trabalhadores humanitários, que os impede de prestar sua ajuda, e isso também é proibido", apontou Griffiths.



O funcionário, que ecoa o pedido de cessar-fogo do secretário-geral da ONU, enfatizou que as equipes permanecem na Ucrânia, mesmo que tenham sido transferidas para "áreas mais seguras".



"Estamos acostumados a trabalhar em um país em guerra, durante períodos de violência, e é por isso que precisamos de proteção para nossos trabalhadores humanitários", insistiu.



"Estamos trabalhando com ambas as partes, incluindo a Federação Russa, desde o início desta operação em um processo de desescalada para garantir que os movimentos de ajuda humanitária possam ocorrer com segurança", explicou Griffiths.