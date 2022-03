Putin diz a Macron que Rússia pode aumentar exigências sobre Ucrânia

O presidente Vladimir Putin poderá aumentar suas exigências na lista de demandas apresentadas à Ucrânia - disse o chefe de Estado russo a seu homólogo francês, Emmanuel Macron, durante uma conversa por telefone - informou o Kremlin.



De acordo com a Presidência russa, Putin afirmou que continuará, "sem concessões", sua ofensiva contra "nacionalistas" na Ucrânia, país vizinho invadido por Moscou em 24 de fevereiro.



A conversa com Putin durou uma hora e meia, segundo o Palácio do Eliseu. Foi a terceira entre os dois líderes desde o início da invasão da Ucrânia por parte do Exército russo, em 24 de fevereiro.



Essa conversa aconteceu "a pedido do presidente Putin", disse o primeiro-ministro francês, Jean Castex, mais tarde, à televisão TF1.



"A situação no terreno é muito desfavorável", avaliou, acrescentando que "parece que Vladimir Putin se mantém em suas posições, em sua vontade de desmilitarizar da Ucrânia, de rendição da Ucrânia. E isso certamente não é aceitável".



A conversa entre Macron e Putin foi anunciada ao vivo pela manhã pelo ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em entrevista coletiva online.



Depois do telefonema com Putin, Macron conversou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.