Forças russas querem impor 'bloqueio' a Mariupol, denuncia prefeito

O prefeito da estratégica cidade ucraniana de Mariupol, Vadym Boichenko, acusou as forças russas e separatistas pró-Moscou, nesta quinta-feira (3), de quererem cercar a cidade, impedindo a retirada da população e a chegada de suprimentos.



"Eles destruíram todas as pontes, destruíram os trens para impedir que nossas mulheres, crianças, idosos saíssem. Eles nos impedem de nos abastecermos. Eles procuram impor um bloqueio como em Leningrado (agora São Petersburgo)", declarou Boichenko, em mensagens no aplicativo Telegram, referindo-se a uma cidade soviética sitiada pelos nazistas.



"Há sete dias, estão destruindo deliberadamente as infraestruturas vitais da cidade. Estamos de novo sem eletricidade, sem água e sem aquecimento. As hordas militares de Vladimir Putin bombardeiam a cidade e não permitem as retiradas nem feridos, nem de mulheres, nem de crianças", acrescentou.



O prefeito desta cidade de população russófona também criticou a justificativa dada pela Rússia para defender sua invasão, como "salvar" as populações de língua russa de um suposto "genocídio" ucraniano.



"Na verdade, são eles que estão cometendo um genocídio da nossa população, que é de origem ucraniana, russa e grega", insistiu.



O controle de Mariupol, de 441.000 habitantes, é de importância estratégica para a Rússia, pois permitiria a Moscou a ter uma continuidade territorial entre suas forças que chegam da Crimeia e as procedentes dos territórios separatistas pró-russos de Donbass.



Os dois grupos se juntaram na costa do Mar de Azov na terça-feira, segundo o governo russo.



Ontem, os separatistas anunciaram que a cidade estava cercada.