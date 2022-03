O prefeito da estratégica cidade ucraniana de Mariupol, Vadym Boichenko, acusou as forças russas e separatistas pró-Moscou, nesta quinta-feira (3), de quererem cercar a cidade, impedindo a retirada da população e a chegada de suprimentos.



"Eles destruíram todas as pontes, destruíram os trens para impedir que nossas mulheres, crianças, idosos saíssem. Eles nos impedem de nos abastecermos. Eles procuram impor um bloqueio como em Leningrado (agora São Petersburgo)", declarou Boichenko, em mensagens no aplicativo Telegram, referindo-se a uma cidade soviética sitiada pelos nazistas.