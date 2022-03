Cerca de 1.200 migrantes tentam entrar no enclave espanhol de Melilla pelo 2º dia

Cerca de 1.200 emigrantes se aglomeraram na manhã desta quinta-feira (3) na passagem fronteiriça entre Marrocos e Espanha pelo enclave espanhol de Melilla, e 350 conseguiram entrar na cidade, na segunda tentativa em massa em 24 horas - informou a delegação do governo (prefeitura).



"Por volta das 7h25, depois de conseguirem passar pelas forças de segurança marroquinas, começou o salto para a cerca (...) Os migrantes usaram extrema violência, jogando pedras e usando ganchos e paus contra as Forças de Segurança", afirmou a delegação, em um comunicado.



"Estima-se que cerca de 350 tenham entrado na cidade", dos 1.200 que tentaram atravessar a cerca, acrescentou.



Segundo a mesma fonte, 27 agentes das forças da ordem ficaram feridos ontem, e 20, nesta quinta. Já a Associação Marroquina de Direitos Humanos (AMDH) informou um saldo de cerca de 30 emigrantes feridos - três, ou quatro, deles, gravemente.



Na quarta-feira, cerca de 2.500 imigrantes em situação irregular invadiram a alta cerca, e 500 conseguiram atravessá-la. Foi a maior tentativa dos últimos anos.



Diante desse quadro, a delegação do governo anunciou a chegada, "em algumas horas", de pelo menos mais 100 agentes para "continuar reforçando o perímetro fronteiriço".



A fronteira em Melilla consiste em uma cerca tripla de arame de vários metros de altura e de pelo menos 12 km de comprimento. Assim como a de Ceuta, situada cerca de 400 quilômetros a oeste, está equipada com câmaras de vídeo e torres de vigilância.



Ambos os enclaves são objeto de inúmeras tentativas de entrada de migrantes clandestinos que tentam chegar à Europa fugindo da guerra, ou da pobreza, depois de terem atravessado parte da África até o Marrocos.