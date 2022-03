Exército russo se posiciona na entrada de Kiev

Pasukan Muslim Chednya masuk kota Kiev siap potong leher pasukan Ukraina %uD83D%uDE2E pic.twitter.com/ogpeUUgxW6 — Ruwet %uD83D%uDE15%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDE9%uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF4 (@qtrix) March 3, 2022

As tropas russas se posicionaram perto de Kiev, capital da Ucrânia, nesta quinta-feira (03/03). De acordo com o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os russos podem estar preparando uma possível invasão da capital ou enfrentando a crise de falta de suprimentos ou resistência de civis.





Autoridades russas e ucranianas devem se encontrar hoje (03/03) para discutir o fim do conflito (foto: EPA/Via BBC)

Ainda nesta quinta-feira, autoridades russas e ucranianas devem se reunir pela segunda vez, em Belarus, para continuar as negociações em busca de uma solução para o conflito.

Ontem, o prefeito de Kherson, cidade estrategicamente importante em uma enseada do Mar Negro, com população de quase 300 mil habitantes, informou que as tropas ucranianas não estão mais na cidade e que seus habitantes devem agora cumprir as instruções de “pessoas armadas que vieram para a administração da cidade”.