Operador de satélites OneWeb suspende lançamentos do cosmódromo russo

O operador de satélite OneWeb anunciou, nesta quinta-feira (3), a suspensão de todos seus lançamentos do Cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão, em um contexto de crescente tensão entre a Rússia e os países ocidentais pela invasão da Ucrânia.



"O conselho de administração da OneWeb votou pela suspensão de todos os lançamentos de Baikonur", disse a operadora internacional, com sede em Londres, em um comunicado.



Na quarta-feira (2), a Rússia ameaçou deixar de enviar satélites da OneWeb e exigiu que o governo britânico se retirasse do projeto. Também pediu garantias de que os próximos lançamentos não seriam usados para fins militares.



Um foguete Soyuz, operado pela OneWeb e pela Arianespace, deveria decolar de Baikonur, no próximo sábado (5), levando 36 satélites.