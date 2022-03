Rádio independente russa Ekho Moskvy fecha após pressão por cobertura da Ucrânia

A rádio independente russa Ekho Moskvy (Ecos de Moscou) - uma figura histórica da cena midiática russa - anunciou sua dissolução após sofrer pressões por sua cobertura da invasão lançada por Moscou contra a Ucrânia.



"A maioria do Conselho de Administração da Ekho Moskvy tomou a decisão de dissolver a rádio e seu portal de Internet Ekho Moskvy", escreveu seu editor-chefe, Alexei Venediktov, em sua conta no Telegram.



As autoridades já haviam bloqueado o acesso à rádio Ekho Moskvy e ao canal independente Dojd, criticando sua forma de cobrir a invasão russa da Ucrânia.



A imprensa russa está proibida de usar qualquer informação que não seja a fornecida pelo governo de Moscou, que descreve a invasão da Ucrânia como "uma operação especial".



Na sexta-feira, a Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, prepara uma lei especial que prevê até 15 anos de prisão para qualquer "informação falsa" divulgada sobre o Exército russo.



