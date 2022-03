Bolsa de Londres suspende cotação de cerca de 20 empresas russas

A Bolsa de Valores de Londres suspendeu, nesta quinta-feira (3), a cotação dos títulos financeiros de cerca de 20 empresas russas, após a imposição de sanções pela invasão russa da Ucrânia.



"Como consequência das recentes sanções ligadas aos acontecimentos na Ucrânia, em vista das condições do mercado e para preservar o correto funcionamento dos mercados, a Bolsa de Londres suspendeu a cotação dos instrumentos" em questão, anunciou, em um comunicado.



Os instrumentos financeiros não são ações, mas títulos de empresas estrangeiras, como certificados, ou recibos de depósito de empresas como a gigante do gás Gazprom, o banco Sberbank, ou a petrolífera Lukoil, entre outras.



Também foram afetadas companhias mineradoras, agrícolas e financeiras.



Os recibos de depósito de Sberbank, Lukoil e Gazprom, em particular, despencaram nos últimos dias, após o início da invasão russa da Ucrânia e valiam apenas alguns centavos na tarde de quarta-feira.



Ontem à noite, a Bolsa de Valores de Londres também anunciou que retirou de seu principal indicador a Polymetal International e a Evraz, duas empresas do setor de mineração com uma importante exposição na Rússia. Suas ações também despencaram desde o início da guerra e ficaram relegadas a marcadores secundários.



