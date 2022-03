França recomenda saída da Rússia a cidadãos de presença não essencial

A França recomendou "fortemente", nesta quinta-feira (3), a seus cidadãos na Rússia, "cuja presença, ou a de suas famílias, não seja essencial", que deixem aquele país, objeto de uma onda de sanções que incluem o fechamento do espaço aéreo entre Rússia e União Europeia.



"No contexto criado pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia e pela aplicação das sanções internacionais decretadas contra este país, é conveniente mostrar uma vigilância reforçada", advertiu o Ministério francês das Relações Exteriores em seu site.



O ministério encaminha seus cidadãos para um portal da Embaixada da França que tem uma "lista não exaustiva de rotas indiretas para a França", após o "fechamento do espaço aéreo entre a Rússia e os países-membros da União Europeia".



"Sabemos que há muito menos conexões aéreas. Achamos que as pessoas que não têm uma razão essencial para permanecer na Rússia devem tomar a decisão de sair", disse uma porta-voz da diplomacia francesa.



A França exortou seus cidadãos a "adiarem qualquer viagem à Rússia".



O anúncio desta quinta-feira atualiza uma recomendação feita no fim de semana, na qual Paris aconselhou os cidadãos que estivessem de passagem pela Rússia a deixarem o país.