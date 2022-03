O preço do barril de petróleo americano WTI superou nesta quinta-feira 115 dólares, um recorde desde 2008, enquanto o Brent europeu se aproximou dos 120 dólares, devido à guerra na Ucrânia e as incertezas sobre o fornecimento de combustíveis russos.



Às 9h00 GMT (6H00 de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte, petróleo de referência na Europa, subia 3,12%, a 116,45 dólares, depois de alcançar US$ 119,84. Desde 2012 a cotação não supera a barreira de 120 dólares.



Ao mesmo tempo, o West Texas Intermediate (WTI), que tem cotação na Bolsa de Nova York, avançava 3,16%, a 114,09 dólares por barril, depois de alcançar US$ 116,57, o maior nível desde setembro de 2008.