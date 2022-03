Spotify fecha escritório na Rússia e limita acesso da mídia estatal

O Spotify, gigante do streaming de música, anunciou nesta quarta-feira (2) o fechamento de seu escritório na Rússia e limitações de acesso ao conteúdo publicado pela mídia estatal russa, em resposta ao "ataque não provocado contra a Ucrânia".



"Fechamos nosso escritório na Rússia até segunda ordem", declarou em comunicado a empresa, com sede em Estocolmo, mas com capital aberto na Bolsa de Nova York.



A empresa indicou que analisou "milhares de episódios de podcast desde o início da guerra" e que limitou a capacidade dos usuários de encontrar programas produzidos por meios vinculados ao Estado russo.



Dias atrás, o Spotify anunciou a retirada de todo o conteúdo dos meios de comunicação estatais russos ET e Sputnik da União Europeia e de outros mercados.



A plataforma, no entanto, mantém seu serviço aberto para os usuários russos. "Acreditamos ser da maior importância que nosso serviço esteja disponível na Rússia para permitir um fluxo global de informação", indicou.



Spotify