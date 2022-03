Toyota suspende produção e paralisa envio de carros para a Rússia

A montadora japonesa Toyota anunciou nesta quarta-feira (2) a suspensão da produção em sua única fábrica na Rússia e a interrupção dos envios de veículos para o país, citando "interrupções na cadeia de suprimentos" ligadas à invasão da Ucrânia.



"A Toyota Motor Russia interromperá a produção em sua fábrica de São Petersburgo a partir de 4 de março e paralisou as importações de veículos, até novo aviso, devido a interrupções na cadeia de suprimentos", disse a empresa em comunicado.



Uma porta-voz da empresa japonesa, líder de mercado mundial, confirmou que esses problemas de abastecimento estavam ligados ao conflito.



A fábrica de São Petersburgo emprega cerca de 2.600 pessoas e no ano passado produziu cerca de 80.000 veículos, quase todos para o mercado russo, o que representa uma fração dos 10,5 milhões de carros fabricados internacionalmente pelo grupo japonês.



A Toyota não tem fábricas na Ucrânia, mas indicou que as operações de vendas estão suspensas desde 24 de fevereiro, quando o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão do país vizinho.



"A Toyota acompanha os eventos em curso na Ucrânia com grande preocupação com a segurança das pessoas na Ucrânia e espera um retorno seguro à paz o mais rápido possível", afirmou.



"Nossa prioridade no gerenciamento desta crise é garantir a segurança dos membros de nossa equipe, nossa equipe de vendas e nossos parceiros da cadeia de suprimentos", acrescentou.



Os governos de muitos países ocidentais e seus aliados, organizações esportivas e grandes empresas sancionaram ou cortaram seus laços com a Rússia após o ataque condenado internacionalmente.



