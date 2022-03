Autoridades ucranianas confirmaram na noite desta quarta-feira (2) a captura pelo exército russo de Kherson, uma cidade portuária de 290.000 habitantes no sul do país.



"Os invasores estão em todas as partes da cidade e são muito perigosos", declarou o chefe da administração regional, Guennady Lakhuta, no Telegram. Pela manhã, Moscou havia anunciado seu controle sobre esta cidade.