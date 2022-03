Grupo de estados dos EUA anuncia investigação sobre o impacto do TikTok nas crianças

Uma coalizão de oito estados americanos, incluindo Califórnia e Flórida, anunciou nesta quarta-feira (2) o lançamento de uma investigação sobre a popular plataforma TikTok, que acusam de prejudicar crianças, incentivando-as a gastar cada vez mais tempo nas redes sociais.



Autoridades nos Estados Unidos compilaram suas próprias evidências e processos contra gigantes da tecnologia, já que o governo federal não conseguiu avançar em novas regulamentações devido em parte ao impasse partidário.



O grupo de oito estados examinará os danos que o TikTok pode causar a seus usuários mais jovens e quanto a empresa sabe sobre esses possíveis danos, informou o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, em comunicado.



A investigação se concentra, entre outras coisas, nas técnicas do TikTok para atrair a atenção de usuários mais jovens, incluindo os esforços da plataforma para aumentar a frequência e a duração da permanência de menores na rede social.



"Não sabemos o que as empresas de mídia social sabiam sobre esses danos e quando souberam disso", disse Bonta.



"Nossa investigação nacional nos permitirá obter respostas muito necessárias e determinar se o TikTok está infringindo a lei ao promover sua plataforma para jovens californianos", concluiu.



Como uma plataforma de vídeos curtos que ganhou popularidade entre os usuários mais jovens, o TikTok provocou uma preocupação entre os pais pelo potencial negativo que pode ter sobre o desenvolvimento dos filhos.



A plataforma afirmou ver a investigação como uma oportunidade para dar informações sobre seus esforços para proteger os usuários.



"Nos preocupamos profundamente com construir uma experiência que ajude a proteger e apoiar o bem-estar de nossa comunidade", garantiu o TikTok em comunicado.



"Estamos ansiosos para fornecer informações sobre as muitas proteções de privacidade e segurança que temos para os adolescentes", acrescentou.



O escrutínio ocorre no momento em que outra investigação está em andamento por um grupo de procuradores-gerais contra a Meta, controladora do Facebook, acusada de promover o Instagram entre os mais jovens.