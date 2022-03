Blinken considera retórica nuclear de Putin o 'cúmulo da irresponsabilidade'

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, qualificou nesta quarta-feira (2) a retórica nuclear "provocativa" de Vladimir Putin como "o cúmulo da irresponsabilidade", dias depois de o presidente russo colocar em alerta suas forças estratégicas após invadir a Ucrânia.



Essa retórica "é perigosa, aumenta o risco de erros de cálculo e deve ser evitada", destacou o secretário de Estado durante uma coletiva de imprensa.



Enquanto isso, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os Estados Unidos adiaram um teste de lançamento de um míssil balístico que estava planejado, para não exacerbar as tensões.



"Em um esforço para demonstrar que não temos intenção de nos envolver em qualquer ação que possa ser mal interpretada ou deturpada, o secretário de Defesa ordenou que nosso lançamento de teste Minuteman III ICBM programado para esta semana seja adiado", disse Kirby.



"Não tomamos esta decisão superficialmente, mas para mostrar que somos uma potência nuclear responsável".



"Reconhecemos neste momento de tensão o quão crítico é que tanto os Estados Unidos, quanto a Rússia, levem em consideração o risco de erro de cálculo e tomem medidas para reduzir esses riscos", acrescentou em coletiva de imprensa.



- Viagem à Polônia e países bálticos -



Nos próximos dias, Binken viajará para a Bélgica, Polônia, países bálticos e Moldávia para reafirmar o apoio de Washington à Ucrânia após a invasão russa.



A viagem, de 3 a 8 de março, "continua as extensas consultas e coordenação com nossos aliados da Otan e parceiros europeus sobre a continuação da guerra premeditada, não provocada e injustificada da Federação Russa contra a Ucrânia", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em um comunicado.



Blinken começará sua viagem em Bruxelas, onde se reunirá com seus colegas da União Europeia e países da Otan e participará de uma reunião ministerial do G7.



Depois viajará, em 5 de março, para a Polônia, que está na vanguarda do recebimento de refugiados que fogem da Ucrânia.



Blinken discutirá com os líderes poloneses "assistência adicional de segurança diante da agressão contínua" da Rússia na Ucrânia, disse Price. Ele também "agradecerá à Polônia por acolher generosamente centenas de milhares de deslocados da Ucrânia e discutirá como os Estados Unidos podem aumentar os esforços de assistência humanitária para aqueles que fogem da guerra de Putin".



De acordo com o último relatório divulgado na quarta-feira pela ONU, a Polônia recebeu mais de 450.000 ucranianos, ou 51,9% do número total de refugiados que deixaram a Ucrânia desde 24 de fevereiro.



O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, disse recentemente que teme um ataque russo à Polônia, Finlândia ou países bálticos.



Blinken então viajará para Chisinau, na Moldávia. Os líderes ocidentais veem um aumento no risco de que a ofensiva de Moscou contra Kiev possa se espalhar para a Moldávia, outra ex-república soviética localizada entre a Romênia e a Ucrânia, que está vendo um influxo de refugiados ucranianos.



A Moldávia tem um território separatista pró-Rússia, a Transnístria. A presidente moldava, Maia Sandu, foi eleita em 2020 com uma plataforma pró-ocidental.



Blinken "discutirá o apoio aos esforços da Moldávia para receber e ajudar os refugiados que fogem da invasão russa da Ucrânia, bem como o apoio dos Estados Unidos à democracia, soberania e integridade territorial da Moldávia", disse o comunicado do Departamento de Estado.



O secretário de Estado americano viajará então para Vilnius em 6 de março, depois para Riga e Tallinn.