UE pode prorrogar suspensão de regras de austeridade devido a guerra

A Comissão Europeia sugeriu nesta quarta-feira (2) que poderia prorrogar a suspensão de suas regras de austeridade fiscal em 2023, caso se torne necessário, pelo impacto da guerra na Ucrânia na recuperação econômica do bloco.



A aplicação do Pacto de Estabilidade, que limita o défict público a 3% e a dívida a 60% do PIB, foi suspensa no início de 2020, para permitir uma resposta aos efeitos da pandemia de covid-19. A suspensão desse pacto permitiu aos países da União Europeia aprovar medidas excepcionais de apoio à atividade econômica, embora as regras devam ser reativadas em 1º de janeiro de 2023.



No entanto, dadas as incertezas que afetam as perspectivas econômicas, "iremos rever isso na primavera", em maio ou junho, disse o vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, em coletiva de imprensa.



Os países do bloco também discutem uma adaptação do Pacto no que se refere ao aumento da dívida, fruto do crescimento exponencial dos gastos públicos nos últimos dois anos, por conta da pandemia. A invasão russa àUcrânia acrescentou incertezas a esse cenário.



"Os eventos continuam evoluindo muito rapidamente, de hora em hora, e nos mergulham em uma situação sem precedentes em muitos aspectos. Isso torna difícil, se não impossível, avaliar seu impacto econômico", disse Dombrovskis.



No início de fevereiro, a UE havia reduzido levemente sua previsão de crescimento do PIB neste ano, para 4%. O comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, alertou que as tensões geopolíticas em torno da Ucrânia representam um risco significativo para essa previsão.



Para o comissário, "[a guerra] deve ter um impacto negativo no crescimento europeu, através de repercussões nos mercados financeiros, aumento da pressão sobre os preços da energia, interrupções prolongadas nas cadeias de suprimentos e os efeitos na confiança do consumidor e do investidor", apontou.



Por enquanto, a Comissão acredita que o conflito militar na Ucrânia "não irá inviabilizar a atual expansão, mas sim enfraquecê-la", disse Gentiloni.