Kim Kardashian e Ye estão divorciados após decisão de um juiz da Califórnia

A estrela de reality shows Kim Kardashian está oficialmente divorciada depois que um juiz de Los Angeles aprovou sua separação nesta quarta-feira (2) do rapper Ye, anteriormente conhecido como Kanye West.



Kardashian participou virtualmente da audiência nesta quarta-feira, ao contrário de Ye, que não participou. Seu advogado estava presente e não se opôs.



O casal, que tem quatro filhos, North, 8, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 2, ainda tem problemas financeiros e parentais para resolver.



Kardashian pediu o divórcio no ano passado, após meses de rumores na imprensa sobre problemas de relacionamento, enquanto o rapper lidava com problemas de saúde mental. Ye confrontou publicamente a separação, até postando em seus canais de mídia social implorando a Kardashian por reconciliação.



Kardashian pediu aos tribunais há uma semana para agilizar seu pedido para que Ye possa aceitar que o casamento acabou.



"Quero muito me divorciar", escreveu Kardashian em seu comunicado. "Acho que se o tribunal encerrar nosso estado civil, isso ajudará Kanye a aceitar que nosso relacionamento conjugal acabou e que ele precisa seguir em uma direção melhor que nos permita criar nossos filhos juntos", argumentou.



Kardashian e Ye começaram a namorar em 2012 e se casaram em uma cerimônia luxuosa na Itália dois anos depois. Em pouco tempo eles se tornaram um dos casais mais conhecidos do mundo. Mas a união enfrentou turbulências, com rumores de explosões temperamentais de Ye, que sofre de transtorno bipolar.



"Embora eu quisesse que nosso casamento fosse bem-sucedido, cheguei à conclusão de que não há como consertar nosso casamento", escreveu Kardashian na semana passada em seu pedido ao tribunal.