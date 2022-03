O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viajará nos próximos dias para a Bélgica, Polônia, países bálticos e Moldávia para reafirmar o apoio de Washington à Ucrânia após a invasão russa, anunciou o Departamento de Estado nesta quarta-feira (2).



A viagem, de 3 a 8 de março, "continua as extensas consultas e coordenação com nossos aliados da Otan e parceiros europeus sobre a continuação da guerra premeditada, não provocada e injustificada da Federação Russa contra a Ucrânia", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em um comunicado.