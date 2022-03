UE reforça sanções contra Belarus por colaborar com invasão da Ucrânia

A União Europeia (UE) adotou nesta quarta-feira (2) novas sanções econômicas contra Belarus, no marco das medidas restritivas implementadas pelo papel desse país na invasão iniciada pela Rússia contra a Ucrânia.



Em uma nota oficial, o Conselho da UE informou que adotou restrições "ao comércio de bens usados na produção ou fabricação de produtos de tabaco, combustíveis minerais e substâncias betuminosas".



As novas sanções também afetarão os produtos de hidrocarbonetos gasosos, potassa, produtos de madeira, cimento, ferro e aço, bem como produtos de borracha":



A UE também adotou restrições à exportação para Belarus de produtos de uso duplo - ou seja, que possam ser utilizados para fins civis ou militares - e de tecnologia que possa "ajudar o desenvolvimento tecnológico e militar" daquele país.



A UE também anunciou sanções contra 22 altos líderes militares de Belarus, incluindo seis generais, pela decisão deste país de permitir que a Rússia use seu território para atacar a Ucrânia.



De acordo com o documento oficial que detalha a sanção, a inclusão dos 22 chefes militares deveu-se ao fato de que "Belarus está participando de uma invasão russa não provocada contra a Ucrânia, ao permitir a agressão militar de seu território".



A lista inclui os major-generais Leonid Kasinsky, vice-ministro da Defesa para Trabalho Ideológico nas Forças Armadas, e Igor Mozhilovsky, vice-ministro da Defesa para Economia e Finanças Militares.



Também foi sancionado o coronel Dmitry Miholap, que ocupa o cargo de vice-comandante das forças aéreas e de defesa aérea.



O texto do Diário Oficial menciona que Belarus permite que a Rússia dispare "mísseis balísticos na Ucrânia", e permite o transporte de militares e armas pesadas, tanques e veículos de transporte militar. Além disso, permite que aeronaves russas sobrevoem o espaço aéreo de Belarus para a Ucrânia.