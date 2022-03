Bolsas europeias se recuperam e commodities disparam

As bolsas europeias se recuperaram nesta quarta-feira (2), apagando boa parte das perdas da véspera, enquanto petróleo, gás e alumínio disparavam pela guerra na Ucrânia.



Na Europa, as principais praças fecharam em verde.



Madri acabou somando 1,82%; Paris, 1,59%, Londres, 1,49% e Frankfurt, 0,69%. Milão também encerrou em sessão positivo (+0,70%). Não conseguiram recuperar seus níveis do início da semana, muito menos aqueles de antes da Rússia invadir a Ucrânia.



A Bolsa de Nova York abriu em alta estimulada por declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, consideradas moderadas pelos operadores.



Às 14h00 (horário de Brasília), o Dow Jones operava em alta de 1,6%.



Na Ásia, por sua vez, a Bolsa de Tóquio encerrou em queda de 1,68% para seu principal índice, o Nikkei 225. Hong Kong caiu 1,84%, e Xangai, 0,13%, todas afetadas pelas perdas em Wall Street na véspera.



Os preços das matérias-primas continuaram a subir, num contexto de incerteza devido à oferta mundial após sete dias desde o início da invasão russa da Ucrânia.



Os preços dos dois barris de referência do petróleo no mundo rondaram esta quarta-feira os 108 dólares, devido a preocupações com o efeito das sanções sobre as exportações da Rússia, terceiro maior produtor mundial.



Além disso, os operadores aguardavam a reunião realizada nesta quarta-feira pelos países produtores de petróleo do grupo OPEP+, na qual decidiram manter a sua política de aumento modesto da produção de petróleo. Isso aumenta o medo de interrupções no fornecimento em um mercado já muito complicado.



Os treze membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus dez parceiros, incluindo a Rússia, concordaram em "ajustar seu nível total de produção em 400.000 barris por dia para o mês de abril de 2022", anunciou a Opep em comunicado na fim de uma breve reunião que teve um resultado nada surpreendente.



Após o anúncio, os preços do petróleo acentuaram seu aumento.



Um barril de WTI estava sendo negociado 4,1% mais alto a US$ 107,64, depois de ultrapassar US$ 110 pela primeira vez desde 2013. O Brent estava sendo negociado a US$ 109,72 às 14h00, registrando um ganho de 4%.



O conflito no Leste Europeu surge em um momento de tensão de mercado, já que a recuperação global da pandemia de covid aumentou a demanda.



- Recorde do níquel e do alumínio -



O preço europeu de referência para o gás natural, o TTF holandês, atingiu um recorde histórico de 194,715 euros por equivalente de megawatt-hora (MWh), antes de se estabelecer em 168,77 euros.



O preço do gás britânico era cotado muito próximo de seu máximo histórico de dezembro passado.



Alumínio e níquel, metais que dependem, em grande medida, das exportações russas, experimentavam fortes altas que os levavam a níveis recordes.



A tonelada de alumínio alcançou US$ 3.597 no mercado de metais de Londres (LME) nesta quarta, um máximo histórico, enquanto o níquel se aproximou de seu maior nível em 11 anos, sendo negociado a US$ 25.750 a tonelada.



Em 2021, a Rússia era o terceiro maior produtor mundial de alumínio, atrás de China e Índia, segundo dados do Escritório Mundial de Estatísticas do Metal, e exporta grande parte de sua produção para Turquia, Japão, China, Estados Unidos e União Europeia.